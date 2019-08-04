Королевский институт метеорологии: в Нидерландах зафиксирован исторический рекорд жары

Речь идет о погоде в местечке Гилзе-Рейен, провинция Северный Брабант. Здесь столбик термометров поднялся приблизительно до 38,8 градусов.



Несколько слов о предыдущем рекорде. Он был фиксировался лишь в 1944 году, составляя тогда 38,6 градусов.

Напомним, что от жары серьезно страдает население Бельгии, не исключение Нидерланды и Франция.





Текст: Т. Сокот



