Инцидент в Рио-де-Жанейро: вооруженные бандиты напали на туристов

Речь идет о четверых туристах, которые подверглись нападению вооруженных бандитов во время подъема на гору Корковаду. Напомним, что на ней расположена главная достопримечательность Рио-де-Жанейро - статуя Христа-Искупителя.







Это были супружеские пары из Польши и Великобритании. Они поднимались на Корковаду по пешеходной тропе и шли до статуи Христа-Искупителя. Туда также можно добраться на микроавтобусе и поезде.





Об инциденте в СМИ обнародована следующая информация: - вооруженные ножами бандиты напали на туристов. Их цель была – ограбление. Они ранили сразу обоих мужчин. Что касается гражданина Польши, он остался в больнице. До сих пор его состояние здоровья неизвестно. У британца легкие ранения. Ему не нужна была госпитализация.





Что касается супруг потерпевших, они согласно предварительной информации, не пострадали.





В настоящий момент полиция занята поиском подозреваемых.





Высокий уровень преступности – это одна из главных проблем, с которой столкнулись организаторы Олимпийских игр, прошедших в Рио-де-Жанейро, август 2016 года.





На период соревнований в мегаполисе существенно усилили меры безопасности. Чтобы обеспечить порядок, привлекались военные.





В начале февраля было сообщение Института общественной безопасности при правительстве штата Рио-де-Жанейро. Было сказано, что число умышленных убийств в регионе согласно итогам 2016 года увеличилось приблизительно на 20% если сравнивать с 2015 годом (5033 против 4200).





Этот показатель самый высокий с 2009 года. Тогда как раз местные власти занялись реализацией программы, которая касается размещения специальных подразделений полиции в фавелах. Это неблагополучные районы города, где огромное влияние оказывает наркомафия.





Текст:

Т. Сокот



