ДТП в Оренбургской области: грузовик с арбузами сбил две легковушки, 4 человека погибли

Установлено, что спровоцировал ДТП водитель ГАЗели, который не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там грузовик, перевозивший партию арбузов, столкнулся с легковушками ВАЗ-2101 и Daewoo Matiz.



В результате сильного столкновения водитель и два пассажира иномарки, а также водитель ВАЗ-2101 погибли на месте происшествия. На место ДТП выезжали и спасатели, чтобы с помощью специнструмента деблокировать пострадавших и погибших из сильно искореженных автомобилей.

По данным МЧС, было спасено два человека: женщину 1942 года рождения, которая ехала в отечественной машине, и 36-летнего водителя ГАЗели. Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу Кувандыка в состоянии средней тяжести.

На месте аварии продолжают работать сотрудники полиции, выясняя обстоятельства и причины происшествия. После проверки будет принято процессуальное решение.

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А. Замятина