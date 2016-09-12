ДТП в Оренбургской области: грузовик с арбузами сбил две легковушки, 4 человека погибли
Около 6 часов утра 12 сентября в Кувандыкском районе, на трассе Оренбург – Орск – Шильда, столкнулись три автомобиля – ГАЗель, ВАЗ-2101 и Daewoo Matiz. В массовой аварии погибли четыре человека, - сообщает пресс-служба УМВД по Оренбургской области.
Установлено, что спровоцировал ДТП водитель ГАЗели,
который не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там грузовик,
перевозивший партию арбузов, столкнулся с легковушками ВАЗ-2101 и Daewoo Matiz.
В результате сильного столкновения водитель и два пассажира иномарки, а также водитель ВАЗ-2101 погибли на месте происшествия. На место ДТП выезжали и спасатели, чтобы с помощью специнструмента деблокировать пострадавших и погибших из сильно искореженных автомобилей.
По данным МЧС, было
спасено два человека: женщину 1942 года рождения, которая ехала в отечественной
машине, и 36-летнего водителя ГАЗели. Пострадавшие госпитализированы в
городскую больницу Кувандыка в состоянии средней тяжести.
На месте аварии продолжают работать сотрудники полиции, выясняя
обстоятельства и причины происшествия. После проверки будет принято процессуальное
решение.
Текст:
А. Замятина