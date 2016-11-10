В результате ДТП с автобусом в Пакистане погибли люди

В результате случившегося по меньшей мере погибли 10 человек. В правоохранительных органах сообщили, что среди погибших и раненых есть женщины и дети. Приблизительно столько же ранены в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса.







Трагедия произошла в пакистанской провинции Белуджистан, округ Ширани.

Случившееся прокомментировала местная полиция. Здесь сообщили, что переполненный пассажирами автобус рухнул со скалы.









Текст:

Т. Сокот



