В московском аэропорту Домодедово «пожарка» наехала на восьмерых людей. Есть погибшие

По меньшей мере восемь человек сбила пожарная машина на остановке возле международного аэропорта Домодедово. Один человек погиб, остальные семеро серьезно травмированы, сообщают в Министерстве по чрезвычайным ситуациям и Следкоме РФ. По информации экстренных служб столицы, четверо пострадавших были госпитализированы с места происшествия в тяжелом состоянии, за их жизни борются медики.



Как информирует пресс-служба Главного управления МВС РФ по Московской области, смертельная авария произошла на 44-м километре автодороги Домодедово – аэромотель приблизительно в восьмом часу утра. Пожарный автомобиль сбил вне зоны пешеходного перехода несколько людей. Пожарная автоцистерна, принадлежащая воздушной гавани, наехала на группу пешеходов, когда сдавала назад. По данным областного главка МВД, в результате ДТП погибла женщина, также четверых потерпевших забрали в реанимацию.

На месте ЧП работают сотрудники полиции и следователи, которые устанавливают причину случившегося. По предварительной версии, виновником является водитель «пожарки», который совершал маневр, двигаясь задним ходом, и грубо нарушил ПДД.

Тем временем московские СМИ пишут, что у водителя случился гипертонический криз. Однако не уточняется, когда это произошло: во время или уже после трагедии.

Текст: Е. Скобелева