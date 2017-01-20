В итальянском отеле, засыпанном снежной лавиной, нашли выживших людей
Под завалами отеля, на который 18 января сошла лавина с гор, обнаружены шестеро выживших. Отмечается, что здание отеля под давлением снежной массы сместилось на 10 метров. Спасательно-поисковые работы на месте происшествия продолжаются круглосуточно.
По последним данным, в официальном списке погибших числятся
два человека. Их тела были извлечены из-под обломков в четверг. Лавина сошла в среду
и, скорее всего, была спровоцирована землетрясением, произошедшим утром в
центральных регионах Италии.
В момент происшествия внутри здания находились 20
постояльцев и восемь сотрудников гостиницы. Еще двух туристов спасли в тот же
день. Мужчины находились вне дома, на улице, и успели укрыться в автомобиле. У
одного из пострадавших диагностировали сильное обморожение.
Текст: Е. Скобелева