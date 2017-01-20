В итальянском отеле, засыпанном снежной лавиной, нашли выживших людей

По последним данным, в официальном списке погибших числятся два человека. Их тела были извлечены из-под обломков в четверг. Лавина сошла в среду и, скорее всего, была спровоцирована землетрясением, произошедшим утром в центральных регионах Италии.



В момент происшествия внутри здания находились 20 постояльцев и восемь сотрудников гостиницы. Еще двух туристов спасли в тот же день. Мужчины находились вне дома, на улице, и успели укрыться в автомобиле. У одного из пострадавших диагностировали сильное обморожение.

Текст: Е. Скобелева