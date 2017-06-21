В Белом доме заявили о вмешательстве российских хакеров в избирательные системы половины штатов США

По данным заместителя министра внутренней безопасности США по вопросам кибербезопасности Джанетт Манфры, во время президентских выборов-2016 в США были совершены хакерские атаки на избирательные системы 21 штата. Об этом чиновница сообщила 21 июня, выступая на слушаниях Сената по вопросу о вмешательстве в избирательный процесс третьей стороны. И этой третьей стороной, утверждают американские власти, были российские киберпреступники.



Впрочем, приводить перечень конкретных штатов, чьи избирательные штабы пострадали от массированных DDOS-атак, замминистра не стала.

В свою очередь заместитель директора контрразведывательного подразделения ФБР Билл Пристап заявил, что даже не возникает сомнений на тот счет, что за этими атаками стоят российские хакеры. Расследование по этому делу продолжается.

Напомним, действующему президенту Америки Дональду Трампу, которого вместе с его окружением обвиняют в тайных контактах с РФ в период президентской гонки в США осенью 2016 года, пришлось даже нанять адвоката. Личным правозащитником главы США на время расследования стал Марк Косовиц, которому предстоит убедить американское сообщество в честности лидера государства перед изберателями.

Текст: Е. Скобелева