Мария Захарова: 20 миллионов человек в Йемене находятся за гранью гуманитарной катастрофы

Спикер российского внешнеполитического ведомства заявила следующее: «Йемен — 20 миллионов человек не на грани гуманитарной катастрофы, а далеко за гранью. Они в центре колоссальной, крупнейшей на сегодняшний день гуманитарной катастрофы. 20 миллионов человек!».



Российский дипломат обратила внимание на тот момент, что этим цифрам уже два месяца, поэтому за прошедшее время они могли даже увеличиться.

Текст: Т. Сокот



