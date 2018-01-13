Акция протеста в Вене: 20 тысяч человек митингуют против правительства Австрии
13.01.2018 22:49 / В мире / Прочли: 217 человек
Сегодня в Вене тысячи человек собрались на акцию протеста.
Таким образом, эти люди митингуют против коалиционного правительства Австрии, которое было сформировано в декабре.
В полиции сообщили предварительное число участников – более 20 тысяч человек.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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