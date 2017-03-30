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Особенности и преимущества плетеной мебели

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Особенности и преимущества плетеной мебели

30.03.2017 12:19 / Общество / Прочли: 269 человек

Плетеная мебель в последние годы стремительно завоевывает популярность среди представителей различных слоев общества.

 Притягательность такой продукции объясняется, прежде всего, ее внешним видом. Изделия, изготовленные с применением техники плетения, подсознательно ассоциируются у людей со спокойствием, уютом и тишиной. Вспоминаются мерное покачивание в плетеном кресле-качалке у камина или неторопливая дружеская беседа под тенистой кроной деревьев в собственном саду.

Разнообразие вариантов плетеной мебели, актуальные модели которой представлены на сайте http://borgata.ru интернет-магазина «Боргата», позволяет любому желающему подобрать вариант для обустройства помещений дома или квартиры, площадки в саду или возле бассейна. Продукция этого типа уместна практически в любых местах, так как с ее помощью можно создать неповторимую атмосферу спокойствия и уюта.

Для производства таких изделий используется лоза или ротанг. Однако если лоза используется исключительно натуральная, ротанг может быть натуральный и искусственный. Ротанг представляет собой тропическую лиану, стоимость которой намного выше, чем у лозы. Соответственно, цена изделий из натурального ротанга также выше стоимости продукции из лозы.

Производят плетеную мебель в широком разнообразии форм, размеров, вариантов конструкции и дизайнерских решений. На сайте интернет-магазина «Боргата» представлены одиночные изделия и комплекты. Ассортимент предметов интерьера из ротанга и лозы настолько большой, что сложно даже перечислить всю продукцию, для изготовления которой используется технология плетения. Это столы, торшеры, подвесные и обычные кресла, изделия с мягкими вставками. Причиной популярности плетеной мебели является сочетание целого ряда факторов:

  • экзотичный дизайн;
  • экологичность и безопасность для здоровья людей и окружающей среды;
  • прочность, по показателям которой плетеная мебель не уступает изделиям из дерева, например, диван плетеный выдерживает вес до 500 кг;
  • практичность. За такими предметами интерьера легко ухаживать, особые средства ухода не требуются;
  • долговечность. Мебель из искусственного ротанга, сочетающая эстетичность и комфортность с доступной стоимостью, на протяжении достаточно продолжительного времени будет радовать своих владельцев.

Такая мебель станет выгодной для вас покупкой.

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Источник: LadyVenus.ru
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