Обнародована новая версия гибели фараона Древнего Египта Тутанхамона
02.04.2017 06:55 / Наука / Прочли: 244 человек
Речь идет об открытии египетских ученых, которое подтвердило новую версию смерти Тутанхамона. По мнению исследователей, те полагают, что фараон погиб, упав с древнего велосипеда.
Египетские археологи, которые занимались раскопками в провинции Эль-Минья, обнаружили уникальный артефакт. Он говорит в пользу новой версии гибели фараона Древнего Египта Тутанхамона.Напомним, что тот правил государством в 1332-1323 годах до н.э.
Находку прокомментировал представитель Управления по делам древностей провинции Абдалла аль-Хемс. Он проинформировал общественность о том, что рядом с местечком Тель-эль-Амарна, где сохранились развалины древней столицы фараона-реформатора Эхнатона, город Ахетанона, археологами обнаружено захоронение его ближайшего советника, который нес ответственность за безопасность и внутренний распорядок царской семьи. Он сообщил, что "с находкой в Эль-Минье у ученых появилось фактическое подтверждение версии кончины Тутанхамона, которая до сих пор представлялась сомнительной".
Рядом с базальтовым саркофагом, который был украшен разноцветными фресками, археологами обнаружен сработанный из ливанского кедра ящик. В нем отдельно положили древний "аппарат", который по своей форме и конструкции практически полностью повторил современный двухколесный велосипед.
Тот факт, что этот механизм эпохи фараонов использовался для езды по твердой поверхности подтверждает одна из надписей на саркофаге столь высокопоставленного вельможи. Обратим внимание, что его при дворе Эхнатона было принято считать приверженцем новых идей и очень опытным конструктором.
На иероглифической фреске написано: - "и сотворил он из колесницы летящий по земле трон, установив колеса друг за другом, и превратив сандалии в крутящиеся крылья бегущего во весь опор скакуна".
На самой фреске указано, что этот предмет разрабатывался "для ускоренного перемещения, а также и для развлечения и потехи как самого лучезарного фараона, так и его жен и детей".
Несколько слов о подтверждении гипотезы. Все сохранившиеся до наших дней элементы столь уникального "агрегата", речь также касается и нескольких фрагментов треугольной рамы, ведущей звездочки и седла, изготовили, скорее всего, из кожи африканского буйвола, и отправили в специальную лабораторию МВД Египта. Здесь должны уточнить происхождение материалов, из которых сделан велосипед, изобретенный в Ахетатоне более 3 тыс. лет назад.
Напомним, что принято считать, что Тутанхамон – это сын Эхнатона. Он занял после отца трон правителя Древнего Египта. Скончался Тутанхамон от заражения крови. Это случилось после того, как он сломал левую ногу. К этому времени специалистам удалось получить доказательство первопричины заболевания: с практически 100% уверенностью они утверждают, что перелом ноги у молодого фараона произошел в результате падения с древнего велосипеда. Последний в ту пору было принято считать воплощением конструкторского гения. Он был на то время далеко несовершенным и его большинство считало крайне опасным и травматичным средством передвижения.
Фараон XVIII династии Нового царства Тутанхамон вступил на царский престол, когда ему было девять лет. Он правил Древним Египтом приблизительно 10 лет и скончался, так и не достигнув 20 лет. На стенах его усыпальницы, которая расположена в Долине царей близ современного города Луксор, обозначены основные события, которые имеют отношение к его земной жизни.
Среди других фактов о его жизни обнародован следующий: - "правитель Верхнего и Нижнего Египта фараон Тутанхамон в 1330 году, в 12-й день месяца Пахен впервые самостоятельно проехал на велосипеде вокруг дворца в Ахетатоне" (Напомним, что 12-й день древнеегипетского месяца Пахен по современному календарю соответствует 1 апреля.
Текст:
Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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