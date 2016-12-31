В результате двух взрывов, которые произошли в центре Багдада, погибли 28 человек

Не менее 28 человек оказались жертвами двух взрывов, которые произошли на рынке в Багдаде. К сожалению, еще 54 человека ранены. Это сообщение местной полиции и медиков.







О взрывах известно, что они оба произошли рано утром на оживленном рынке, центр иракской столицы.





Согласно обнародованным предварительным данным, оба взрыва устроили два смертника.





До сих пор ни одна из действующих на территории страны экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за случившееся.





Текст: Т. Сокот



