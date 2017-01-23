В результате ДТП на трассе Сызрань - Волгоград погибли четыре человека

Так, в ходе столь крупного ДТП на федеральной трассе Сызрань - Волгоград, погибли три женщины и подросток. Это сообщение принадлежит представителю ГУ МВД по Волгоградской области Антону Корнаухову.







Корнаухов сообщил, что "на 457-м километре федеральной трассы Сызрань - Волгоград автомобиль Kia Rio выехал на полосу встречного движения и столкнулся с большегрузным автомобилем. В результате аварии погибли водитель иномарки и все пассажиры - две женщины и подросток". Все погибшие оказались жителями города Камышина, Волгоградская область.





В СМИ обнародована следующая информация: - "Дорожные условия в районе аварии на трассе были нормальные. Туман или гололед не зафиксированы. По предварительным данным, водитель иномарки не справилась с управлением".





В настоящий момент по факту ДТП полицейские проводят проверку.





Текст:

Т. Сокот



