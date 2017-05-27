Сомалийские пираты захватили рыболовное судно

234-тонное судно имело команду из трех южнокорейцев и 18 индонезийцев, которые ловили кальмаров. Они потеряли связь после того, как сообщили, что за ними следует подозреваемый пиратский корабль, сказано в заявлении министерства иностранных дел Сеула.



По словам чиновника из министерства обороны, подразделение по борьбе с пиратством в Южной Корее Чонгхэ участвовало в международных операциях по борьбе с пиратством в близлежащих водах, прежде чем среагировало на ситуацию.

Чиновник говорил на условиях анонимности, ссылаясь на служебные правила. Министерство иностранных дел также заявило, что патрульные самолеты из Индии, Германии и Японии активно обыскивают этот район.

Президент Мун Жэ-в приказал связанным правительственным агентствам и военным максимально приложить все усилия в спасательные операции, оказывая помощь пострадавшим, информирует общественность министерство.

Исчезнувшее рыболовное судно зарегистрировано в Монголии и принадлежит этническому корейскому бизнесмену, проживающему в Южной Африке. Что касается капитана судна, главного инженера и боцман, они оказались южнокорейскими гражданами.

Обратим внимание, что экипажи южнокорейских рыболовецких судов и грузовых кораблей часто становятся мишенями для сомалийских пиратов. Так, в последние недели после пятилетнего бездействия возобновилось пиратство у побережья Сомали. Пиратство когда-то было серьезной угрозой для мировой судоходной отрасли, но в последние годы оно уменьшилось после международных усилий по патрулированию побережья.

Некоторые сомалийские рыбаки, включая бывших пиратов, говорят, что иностранные корабли, незаконно ловившие рыбу в местных водах, заставляют их возвращаться к пиратству, зарабатывая таким образом деньги.

300-член Cheonghae Unit, возглавляемый 4 400-тонным эсминцем, принимает участие в антипиратских операциях на Африканском Роге с 2009 года.

В 2011 году моряки и морские пехотинцы из того же подразделения совершили набег на южнокорейский грузовой корабль, захваченный сомалийскими пиратами в Аравийском море. Тогда был спасен 21 член экипажа и убито восемь пиратов, а также захвачено еще пять человек. Пять захваченных пиратов доставили в Южную Корею. Они получили длительные сроки тюремного заключения.





Текст:

Т. Сокот



