Нигерия разыскивает 90 путешественников из-за нарушения Covid
24.05.2021 11:05 / Криминал / Прочли: 305 человек
Пассажиры в международном аэропорту Ннамди Азикиве в Абудже.Путешественники прибыли из стран с ограничениями.
Власти Нигерии объявили 90 путешественников, недавно прибывших в Бразилию, Индию и Турцию, «опасными для здоровья» из-за того, что они не соблюдали медицинские протоколы, призванные предотвратить распространение коронавируса.
По данным президентского руководящего комитета по Covid-19, они разыскиваются после того, как не явились на тесты и оценку Covid-19 по прибытии.
В группу вошли 63 нигерийца и 27 иностранцев, прибывших с 8 по 15 мая. Они прибыли через международный аэропорт Муртала Мухаммед в Лагосе и международный аэропорт Ннамди Азикиве в Абудже.
В заявлении комитета сказано, что нарушителям грозят возможные санкции, в том числе лишение их загранпаспортов сроком на один год; отмена виз или разрешений иностранцев и судебное преследование.
В нем говорится, что они представляют значительную опасность для здоровья населения из-за уклонения от обязательного семидневного карантина для лиц, прибывающих из стран с ограничениями.
Путешественников попросили явиться в любое учреждение здравоохранения ко вторнику для немедленной оценки.
Ранее в этом месяце комитет выпустил уведомление для пассажиров, прибывающих из трех стран.
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