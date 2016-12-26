Как убрать неприятный запах в салоне автомобиля
26.12.2016 21:14 / Автомобили / Прочли: 210 человек
Источников неприятных запахов в автомобиле может быть много, но одной из наиболее частых причин является печка.
На сколько хорошей не была бы машина и какими преимуществами она бы не имела, все они меркнут, если в салоне появляется неприятный запах при включении печки. Очень многие автомобилисты сталкиваются с такой проблемой и большинство из них прибегают к различным освежителям воздуха и «пахучкам». Мы же крайне не рекомендуем действовать таким образом. Намного правильнее будет установить причину и убрать ее.
Причины неприятного запаха из печки.
На самом деле причин может быть очень много и для того, чтобы узнать какая из них случилась в конкретном случае, следует провести тщательный осмотр автомобиля. Самые популярные причины это:
- Неисправность катализатора;
- Утечка тосола;
- Поломка в системе выпуска;
Кроме этих еще существует еще множество критических поломок, которые могут привести к неприятному запаху. Например, если вы почувствовали запах горелой проводки или, что еще хуже, увидели дым – следует незамедлительно выключить зажигание и при необходимости отключить клеммы на аккумуляторе. Если это не сделать максимально быстро, то ваш автомобиль может загореться в считанные мгновения. Причиной для такой неисправности может быть перегрузка электрической системы автомобиля или неисправность какого – либо отдельного провода. Конечно, очень часто проводка защищена предохранителями от подобной неисправности, однако это ни в коем случае не гарантирует сто процентную надежность.
Также очень важно сразу же остановить машину, если вы чувствуете запах бензина, который явно не исходит от другого автомобиля и не выветривается со временем. После остановки следует осмотреть шланги в моторе, так как скорее всего именно там произошла утечка топлива. При осмотре помните, что утечка может происходить как из прохудившегося бака так и из- под днища. Если вы все –таки нашли неисправность, лучше не пытаться завести двигатель, а сразу вызвать эвакуатор. Более подробно ознакомиться с причинами неприятного запаха из печки и как его устранить вы можете здесь.
Запах гнили при включении кондиционера.
Если после того, как вы включили кондиционер вы начали чувствовать запах гнили, то это является самым первым признаком поражения кондиционера плесенью или грибком.
При этом обратите внимание, что если при включении вы почувствовали подобный запах из дефлекторов – это скорее свидетельствует о большом количестве грязи, которая накопилась в устройстве.
Избавиться от него сравнительно просто. Чаще всего помогает простое мытье, после которого следует дезинфекция испарителя. И только после того, как вы полностью устранили причину неприятного запаха, можно поставить «пахучку» с любым подходящим вам запахом в салоне автомобиля.
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Источник: LadyVenus.ru
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