Трагедия в Узбекистане: в результате ДТП погибли 5 человек

В числе раненых столько ко же.



Несколько слов о характере происшествия. Оно произошло с участием двух легковых автомобилей в Берунийском районе Каракалпакстана. В общем, так вышло, что один из водителей потерял управление машиной. Дальше он выехал на встречную полосу движения. Здесь и случилось лобовое столкновение.

Текст: Т. Сокот



