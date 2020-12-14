Штормы в Австралии: непогода обрушилась на обширный участок восточного побережья
14.12.2020 10:49 / В мире / Прочли: 380 человек
Мужчина стоит у пляжа, рядом с большими волнами и серым небом.
Штормы повредили туристические места, такие как Байрон-Бей в Новом Южном Уэльсе.
Дикие погодные условия обрушиваются на участок восточного побережья Австралии протяженностью 1000 км (621 миля), принося проливные дожди и «аномально высокие» приливы в города, включая Брисбен и Золотой берег.
В понедельник более 2000 домов в городах оказались отключены от электричества из-за сильного ветра, нарушившего работу линий электропередач.
Также зарегистрированы приливы высотой до 8 м (26 футов), размывавшие береговую линию в некоторых районах.
Скорая помощь сообщила, что с воскресенья они получили более 700 обращений за помощью. Было спасено около полдюжины человек, оказавшихся в паводковой воде.
Метеорологи предупредили, что этим австралийским летом мы увидим влияние погодных условий Ла-Нинья, которые обычно приносят больше осадков и тропических циклонов.
В Тихом океане развивается погодное явление Ла-Нинья.
Австралия предупредила о будущем "одновременных" стихийных бедствий.
«На данном этапе ожидается, что обильные осадки уменьшатся поздно во вторник или рано в среду», - сказали в бюро.
Влажная погода также повлияла на остров Фрейзер в Квинсленде - объект Всемирного наследия ЮНЕСКО. Всего неделю назад сильные лесные пожары разорвали половину сухих кустов острова.
«Это динамические погодные системы, и всегда следует ожидать неожиданного», - сказал представитель Bom Джастин Робинсон.
Местные жители субтропического восточного побережья в понедельник пристроились на корточках с домами из мешков с песком, готовясь к наводнениям.
В восточной Австралии среднее количество осадков с декабря по март в год Ла-Нинья примерно на 20% выше, чем в среднем за долгий период, информирует общественность Бом.
Предыдущие сильные наводнения 2010 и 1998 годов в Квинсленде также были связаны с Ла-Нинья.
Текущая дикая погода поразила популярные места отдыха, такие как Саншайн-Кост и Голд-Кост в Квинсленде и Байрон-Бей в Новом Южном Уэльсе (Новый Южный Уэльс).
Многие пляжи закрыты в понедельник из-за опасных условий.
Граница между двумя штатами недавно вновь открылась после закрытия границ в связи с пандемией.
Власти предупредили людей, путешествующих на выходные в конце года, о необходимости проявлять осторожность.
В понедельник Австралийское бюро метеорологии (Bom) выпустило предупреждения о суровой погоде для обширной прибрежной зоны, простирающейся от залива Херви в Квинсленде до Тари в Новом Южном Уэльсе.
Пострадавшие районы предупреждены о разрушительных ветрах, внезапных наводнениях и опасном приборе.
Волны смыли то, что осталось от популярного пляжа в Байрон-Бей. Он уже был истощен из-за предыдущих эрозий.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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