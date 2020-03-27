О том, что в список Forbes в этот раз вошла пятилетняя блогерша из России
27.03.2020 12:37 / Общество / Прочли: 310 человек
Речь идет об уроженке Краснодарского края Анастасие Радзинской, которая всего в пять лет вошла в тройку наиболее высокооплачиваемых видеоблогеров на планете. Такова версия Forbes.
Изначально врачи опасались, что Настя не сможет никогда говорить. Причина – ДЦП. Однако родители не потеряли надежду. Они свою девочку записывали лечение на видео.
Напомним, что изначально TouTube-канал предназначался для родственников и близких людей семьи Радзинских. Однако так произошло, что его аудитория стремительно разраслась. Так, только в 2018 году ролик, который был посвящен визиту в контактный зоопарк, набрал 767 миллионов просмотров.
В настоящий момент на канал Like Nastya подписались 23 миллиона человек. Только в период с 1 июня 2018 года до 1 июня 2019 года он принес Радзинским достаточно много денег - 18 миллионов долларов.
Отметим, что что первое место в рейтиге еще и занял ребенок. Это был восьмилетний Райан Каджи. Он ведет свой видеоблог с трех лет. Этот мальчик постоянно распаковывал подарки перед камерой. Он всегда сопровождал этот процесс своими многочисленными комментариями.
Обладатель второго места - компания тридцатилетних мужчин, которые демонстрировали на видео разные трюки и устанавливающие новые рекорды для Книги рекордов Гиннеса.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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