О том, что в список Forbes в этот раз вошла пятилетняя блогерша из России

Изначально врачи опасались, что Настя не сможет никогда говорить. Причина – ДЦП. Однако родители не потеряли надежду. Они свою девочку записывали лечение на видео.







Напомним, что изначально TouTube-канал предназначался для родственников и близких людей семьи Радзинских. Однако так произошло, что его аудитория стремительно разраслась. Так, только в 2018 году ролик, который был посвящен визиту в контактный зоопарк, набрал 767 миллионов просмотров.





В настоящий момент на канал Like Nastya подписались 23 миллиона человек. Только в период с 1 июня 2018 года до 1 июня 2019 года он принес Радзинским достаточно много денег - 18 миллионов долларов.

Отметим, что что первое место в рейтиге еще и занял ребенок. Это был восьмилетний Райан Каджи. Он ведет свой видеоблог с трех лет. Этот мальчик постоянно распаковывал подарки перед камерой. Он всегда сопровождал этот процесс своими многочисленными комментариями.

Обладатель второго места - компания тридцатилетних мужчин, которые демонстрировали на видео разные трюки и устанавливающие новые рекорды для Книги рекордов Гиннеса.





Текст: Т. Сокот



