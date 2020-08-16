Ученые выявили самые агрессивные штаммы коронавируса





В результате специалисты выяснили, что наиболее агрессивными принято считать штаммы, распространенные в Нью-Йорке, а то время как менее агрессивные мутации свойственны американскому штату Нью-Йорк (что довольно неожиданно, поскольку в этом штате специалисты ранее зафиксировали больше случаев коронавируса, чем в какой бы то ни было государстве за пределами США).

Да, кстати, научная работа специалистов еще не обнародована в каком бы то ни было рецензируемом научном издании. Ее представили в онлайн-библиотеке препринтов MedRxiv.





Текст: Т. Сокот



