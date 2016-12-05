Ревнивый муж, напившись, зарезал жену в больнице Артема

По словам старшего помощника руководителя краевого СКР Авроры Римской, основной версией произошедшего считается нападение на почве ревности. Пьяный муж пришел в медучреждение навестить супругу, лежавшую в стационаре. В больнице нетрезвы й посетитель стал выяснять с женщиной отношения. В ходе завязавшейся ссоры он ударил жену в спину кухонным ножом.



Полученное ранение оказалось смертельным: спасти жизнь женщины не удалось. Сейчас 43-летний мужчина заключен под стражу по решению суда. Приморцу предъявлено обвинение в убийстве. Расследование данного уголовного дела продолжается.

Текст: Е. Скобелева