Ревнивый муж, напившись, зарезал жену в больнице Артема
В Приморском крае сотрудниками СКР расследуется убийство 37-летней женщины, совершенное в больнице города Артема. Подозреваемый в жестокой расправе задержан: злоумышленником оказался супруг погибшей пациентки.
По словам старшего помощника руководителя краевого СКР
Авроры Римской, основной версией произошедшего считается нападение на почве
ревности. Пьяный муж пришел в медучреждение навестить супругу, лежавшую в
стационаре. В больнице нетрезвы й
посетитель стал выяснять с женщиной отношения. В ходе завязавшейся ссоры он
ударил жену в спину кухонным ножом.
Полученное ранение оказалось смертельным: спасти жизнь женщины не удалось. Сейчас 43-летний мужчина заключен под стражу по решению суда. Приморцу предъявлено обвинение в убийстве. Расследование данного уголовного дела продолжается.
Текст: Е. Скобелева