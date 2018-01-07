Аэропорт в Нью-Йорке начал работать после того, как его временно закрыли по причине непогоды

Текст сообщения носит следующий характер: - "полеты возобновились в аэропорту Ла-Гуардия, однако пассажирам рекомендуется обращаться в свои авиакомпании для получения информации о возобновлении конкретных рейсов".



По причине плохой видимости, которая спровоцирована непогодой, на днях свою работу приостановил международный аэропорт имени Джона Кеннеди.





Текст: Т. Сокот



