Роналду показал новорожденных двойняшек

Нападающий испанского клуба «Реал Мадрид» Криштиану Роналду показал миру своих новорожденных двойняшек. Фото с малышами он запостил на своей странице в социальной сети «Инстаграм».



«Я такой счастливый, что могу держать на руках две новых любви моей жизни», – подписал снимок новоиспеченный многодетный папа.

Известно, что малышей спортсмену . у которого уже подрастает первенец, шестилетний Криштиану-джуниор, родила суррогатная мать. Слухи об этом начали распространятся еще в первых числах месяца. Журналисты даже раздобыли информацию об именах деток – якобы девочку звездный отец назвал Евой, а мальчика – Матео. И судя по тому, что один из младенцев у Роналду на руках в розовом платьишке, у игрока «Реала» действительно родились сын и дочь.

Кроме того, поговаривают, что беременна и нынешняя подруга футболиста – модель Джорджина Родригез.

Текст: Е. Скобелева