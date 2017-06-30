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Роналду показал новорожденных двойняшек

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Роналду показал новорожденных двойняшек

30.06.2017 22:33 / Шоу-бизнес / Прочли: 291 человек

Португальский футболист Криштиану Роналду документально подтвердил слухи о том, что стал папой сразу и во второй, и в третий раз. Суррогатная мать родила спортсмену двойняшек – сына и дочь.

Нападающий испанского клуба «Реал Мадрид» Криштиану Роналду показал миру своих новорожденных двойняшек. Фото с малышами он запостил на своей странице в социальной сети «Инстаграм».

«Я такой счастливый, что могу держать на руках две новых любви моей жизни», – подписал снимок новоиспеченный многодетный папа.

Известно, что малышей спортсмену . у которого уже подрастает первенец, шестилетний Криштиану-джуниор, родила суррогатная мать. Слухи об этом начали распространятся еще в первых числах месяца. Журналисты даже раздобыли информацию об именах деток – якобы девочку звездный отец назвал Евой, а мальчика – Матео. И судя по тому, что один из младенцев у Роналду на руках в розовом платьишке, у игрока «Реала» действительно родились сын и дочь.

Кроме того, поговаривают, что беременна и нынешняя подруга футболиста – модель Джорджина Родригез.

Текст: Е. Скобелева 

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Источник: LadyVenus.ru
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