Роналду показал новорожденных двойняшек
Португальский футболист Криштиану Роналду документально подтвердил слухи о том, что стал папой сразу и во второй, и в третий раз. Суррогатная мать родила спортсмену двойняшек – сына и дочь.
Нападающий испанского клуба «Реал Мадрид» Криштиану Роналду
показал миру своих новорожденных двойняшек. Фото с малышами он запостил на
своей странице в социальной сети «Инстаграм».
«Я такой счастливый, что могу держать на руках две новых любви моей жизни», – подписал снимок новоиспеченный многодетный папа.
Известно, что малышей спортсмену . у которого уже подрастает первенец, шестилетний Криштиану-джуниор, родила суррогатная мать. Слухи об этом начали распространятся еще в первых числах месяца. Журналисты даже раздобыли информацию об именах деток – якобы девочку звездный отец назвал Евой, а мальчика – Матео. И судя по тому, что один из младенцев у Роналду на руках в розовом платьишке, у игрока «Реала» действительно родились сын и дочь.
Кроме того, поговаривают, что беременна и нынешняя подруга футболиста – модель Джорджина Родригез.
Текст: Е. Скобелева