Приблизительно 50 рейсов были сегодня задержаны в аэропортах Москвого авиаузла

Портал "Яндекс.Расписание" сегодня представил следующую информацию: после полудня было задержано самое большое число рейсов в следующих аэропортах: Шереметьево - 24, в Домодедово 14 рейсов задержаны и шесть было принято отменить. Ситуация во Внуково следующая: - задержано пять рейсов.



Так, сегодня, 24 декабря, в столичном регионе сильный снегопад.

Текст: Т. Сокот



