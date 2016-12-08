ДТП в Рязанской области: легковушка врезалась MAN, погибли пять человек
08.12.2016 12:11 / Происшествия / Прочли: 82 человек
В Скопинском районе погибли пять человек при столкновении легковушки и грузовика. Как сообщили в пресс-службе регионального УМВД, автомобиль «Volkswagen» ехал со стороны Москвы и на встречной полосе врезался в MAN. Жуткая авария произошла на 268-м километре трассы "Каспий" (М-6).
По предварительной информации, легковую иномарку от потери управления вынесло на встречную полосу дороги. На месте столкновения погибли все, кто находился в «Volkswagen», - водитель и четыре пассажира.
У автомобиля были государственные номера Московской
области. Детей среди погибших нет. На месте ДТП продолжают работать полицейские,
устанавливая обстоятельства трагического случая.
Текст: Е. Скобелева
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Источник: LadyVenus.ru
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