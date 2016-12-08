ДТП в Рязанской области: легковушка врезалась MAN, погибли пять человек

По предварительной информации, легковую иномарку от потери управления вынесло на встречную полосу дороги. На месте столкновения погибли все, кто находился в «Volkswagen», - водитель и четыре пассажира.

У автомобиля были государственные номера Московской области. Детей среди погибших нет. На месте ДТП продолжают работать полицейские, устанавливая обстоятельства трагического случая.

Текст: Е. Скобелева