Буркина-Фасо: боевики, нападая, убили 20 мирных жителей

В результате ночного нападения на северо-западе Буркина-Фасо было убито 20 мирных жителей.



В субботу вечером неизвестные тяжело вооруженные люди на мотоциклах совершили нападение на деревню в муниципалитете Бани, ближе на север от столицы Уагадугу.

Нападение произошло через неделю после того, как 39 человек были убиты, когда боевики напали на рынок в городе Сильгаджи.

В последние месяцы в сахельском регионе наблюдается рост насилия со стороны джихада.

О субботней атаке стало известно, когда Франция объявила, что отправит еще 600 солдат в Сахельскую область, в результате чего общее количество французских войск превысит 5000 человек.

Напомним, что кризис безопасности в Сахеле начался, когда альянс сепаратистских и исламистских боевиков захватил северную часть Мали в 2012 году. Затем Франция начала военную интервенцию против них.

Хотя мирное соглашение было подписано в 2015 году, оно так и не было полностью выполнено.

С тех пор появились новые вооруженные группы, которые распространились на центральные районы Мали, Буркина-Фасо и Нигер, в том числе группы, связанные с «Аль-Каидой» и группой «Исламское государство» (ИГИЛ).

Текст: Т. Сокот