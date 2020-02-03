Буркина-Фасо: боевики, нападая, убили 20 мирных жителей
03.02.2020 11:18 / В мире / Прочли: 315 человек
Атака произошла на севере страны.
В результате ночного нападения на северо-западе Буркина-Фасо было убито 20 мирных жителей.
В субботу вечером неизвестные тяжело вооруженные люди на мотоциклах совершили нападение на деревню в муниципалитете Бани, ближе на север от столицы Уагадугу.
Нападение произошло через неделю после того, как 39 человек были убиты, когда боевики напали на рынок в городе Сильгаджи.
В последние месяцы в сахельском регионе наблюдается рост насилия со стороны джихада.
О субботней атаке стало известно, когда Франция объявила, что отправит еще 600 солдат в Сахельскую область, в результате чего общее количество французских войск превысит 5000 человек.
Напомним, что кризис безопасности в Сахеле начался, когда альянс сепаратистских и исламистских боевиков захватил северную часть Мали в 2012 году. Затем Франция начала военную интервенцию против них.
Хотя мирное соглашение было подписано в 2015 году, оно так и не было полностью выполнено.
С тех пор появились новые вооруженные группы, которые распространились на центральные районы Мали, Буркина-Фасо и Нигер, в том числе группы, связанные с «Аль-Каидой» и группой «Исламское государство» (ИГИЛ).
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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