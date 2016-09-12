У кандидата в президенты США Хиллари Клинтон диагностировали воспаление легких
Лечащий врач кандидата 68-летней Хиллари Клинтон объяснила, что женщине стало плохо в Нью-Йорке из-за жары и обезвоживания организма. В заявлении врача Лизы Бардек указано, что у Клинтон была диагностирована пневмония.
По словам врача, у экс-госсекретаря длительное время не
проходил кашель, связанный с аллергиями. Теперь у нее выявили воспаление легких
и нарушение баланса жидкости в организме. Хиллари назначили антибиотики,
рекомендовали больше отдыхать и изменить плотный график.
Напомним, Хиллари Клинтон почувствовала себя плохо в
пятницу во время траурных мероприятий, проводимых в память о жертвах терактов
11 сентября 2001 года. Направляясь к автомобилю, кандидатка упала в обморок. Падая,
она зацепилась о бордюр и потеряла туфлю. Сопровождающие помогли Клинтон сесть
в машину и отвезли ее в квартиру дочери на Манхэттене. Спустя некоторое время женщина
вышла на улицу и заверила всех, что чувствует себя лучше.
Кстати, состояние здоровья Хиллари Клинтон является поводом
для обсуждения уже не первый раз. Недомогания демократки активно использует в
своей предвыборной кампании ее главный конкурент, республиканец Дональд Трамп. 70-летний
миллиардер уверяет, что Клинтон физически слаба и невынослива, чтобы стать президентом
и руководить большой страной.
Текст:
А. Замятина