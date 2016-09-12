У кандидата в президенты США Хиллари Клинтон диагностировали воспаление легких

По словам врача, у экс-госсекретаря длительное время не проходил кашель, связанный с аллергиями. Теперь у нее выявили воспаление легких и нарушение баланса жидкости в организме. Хиллари назначили антибиотики, рекомендовали больше отдыхать и изменить плотный график.



Напомним, Хиллари Клинтон почувствовала себя плохо в пятницу во время траурных мероприятий, проводимых в память о жертвах терактов 11 сентября 2001 года. Направляясь к автомобилю, кандидатка упала в обморок. Падая, она зацепилась о бордюр и потеряла туфлю. Сопровождающие помогли Клинтон сесть в машину и отвезли ее в квартиру дочери на Манхэттене. Спустя некоторое время женщина вышла на улицу и заверила всех, что чувствует себя лучше.

Кстати, состояние здоровья Хиллари Клинтон является поводом для обсуждения уже не первый раз. Недомогания демократки активно использует в своей предвыборной кампании ее главный конкурент, республиканец Дональд Трамп. 70-летний миллиардер уверяет, что Клинтон физически слаба и невынослива, чтобы стать президентом и руководить большой страной.

Текст:

А. Замятина