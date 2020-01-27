Сальвини сталкивается с неудачей на итальянских региональных выборах

Левые правили Эмилия-Романья с конца Второй мировой войны.



Сальвини сосредоточился на этом районе в преддверии местных выборов в воскресенье.

Но выходной опрос для государственного телевидения показывает узкую победу для ДП, набрав от 49% до 51% голосов.

Лига Сальвини взяла курс на 43–45%. Окончательные результаты ожидаются в понедельник.

Эти выборы были испытанием для правительства национальной коалиции, в котором популистское движение «Пять звезд» объединило свои силы с ДП после того, как Сальвини вывел свою партию из офиса, что было расценено как тактическая ошибка.

Но антииммиграционная партия Сальвини не смогла занять давний левый оплот.

«Эмилия-Романья послала сигнал. Сальвини знает, как говорить о проблемах, но он не знает, как с ними разобраться, и люди отреагировали», - сказал лидер ДП Никола Зингаретти.

Тем не менее, согласно опросам на выходе, Сальвини и его союзники настроены победить ДП на других региональных выборах в южном регионе Калабрии.

Текст: Т. Сокот