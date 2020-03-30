Новый закон о вине или еще одна угроза производителям шампанского

Специалист говорит, что с точки зрения норм, подразумеваемых законом, на каждую бутылку шампанского нужно клеить этикетку, гласящую, что этот напиток не вино.







Титов говорит о том, что проблему решила могла отчасти решить отсрочка на несколько лет. Она дает возможность рынку адаптироваться к изменениям.

Текст: Т. Сокот



