Назван медиа-инвестор года
22.12.2016 16:28 / Экономика / Прочли: 129 человек
Лауретом премии “Медиа-инвестор года” 2016 года стала компания Prime Moscow, отмеченная за успешный запуск эсклюзивного проекта Prime Report.
Оргкомитет премии проанализировал работу инвестиционных компаний и фондов, действующих на российском медиа-рынке, в шорт-лист претендентов попал 21 организация. По результатам голосования жюри определился победитель, которым и стал проект Prime Report. Это уникальный информационный продукт, адресованный частным инвесторам. Он связывает владельцев капиталов и авторов инвестпроектов.
«Российские частные инвесторы – закрытые люди, они не доверяют брокерам и строго ограничивают свой круг общения, - комментируют в компании, - В связи с этим не только спам, но и объективно интересная информация до них не доходит. Наш продукт решает эту проблему». Как отмечают в Prime Moscow, многие инвестпроекты презентуются скучно, ведь это главным образом таблицы и расчеты.
Скудная визуализация сдерживает привлечение денег в проекты. Поэтому авторы Prime Report решили соединить яркую визуализацию глянцевой прессы с лаконичной точностью финансовой информации. Такой подход нашел отклик, и сегодня 7 тысяч копий получают подписчики по персональной рассылке.
Prime Report выходит два раза в год. Издание принциипально не берет ни денег, ни комиссии с инвеспроектов, что позволяет честно и объективно отбирать лучших, проводить предварительную экспертизу, и за такую информацию подписчики готовы платить.
Среди получателей не только состоятельные люди, но и руководители семейных офисов.
«Российские частные инвесторы – закрытые люди, они не доверяют брокерам и строго ограничивают свой круг общения, - комментируют в компании, - В связи с этим не только спам, но и объективно интересная информация до них не доходит. Наш продукт решает эту проблему». Как отмечают в Prime Moscow, многие инвестпроекты презентуются скучно, ведь это главным образом таблицы и расчеты.
Скудная визуализация сдерживает привлечение денег в проекты. Поэтому авторы Prime Report решили соединить яркую визуализацию глянцевой прессы с лаконичной точностью финансовой информации. Такой подход нашел отклик, и сегодня 7 тысяч копий получают подписчики по персональной рассылке.
Prime Report выходит два раза в год. Издание принциипально не берет ни денег, ни комиссии с инвеспроектов, что позволяет честно и объективно отбирать лучших, проводить предварительную экспертизу, и за такую информацию подписчики готовы платить.
Среди получателей не только состоятельные люди, но и руководители семейных офисов.
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Источник: LadyVenus.ru
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