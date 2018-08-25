Спасение мотоцикла на дороге: особенности и заказ услуги

Путешествия на мотоцикле приносят удовольствие и сделают любую поездку, даже в простой супермаркет за продуктами для дома, в настоящее приключение с ветерком. Но проезжая часть – место с правилами и опасностями, которые поджидают в самый непредвиденный момент.





Непредвиденная ситуация может выбить из колеи. Нужно всегда быть на чеку, особенно, когда вы едете на мотороллере. ДТП, нехватка бензина и другие происшествия требуют трезвого ума и готовности. В таких случаях следует сразу найти номер телефона службы эвакуации транспорта и обратиться за быстрой помощью.





Несмотря на то, что, казалось, мотоцикл эвакуировать легче, чем легковой автомобиль, к выбору компании нужно отнестись с умом. Закажите мотоэвакуатор в Москве. Цена эвакуации – от 1500 рублей, а время подачи – от 15 минут.





Как вызвать мотоэвакуатор?









Через форму на сайте;



С помощью звонка оператору.







После заполнения формы заказа система покажет примерную стоимость, время ожидания и ближайший доступный эвакуатор.





Сообщите детали заказа оператору по телефону или в форме заказа. В указанное время приедет эвакуатор и заберет транспортное средство. Клиенту выпишут все необходимые чеки и квитанции.





Преимущества





Непредвиденные ситуации на дороге происходят в любое время дня и ночи, поэтому служба эвакуации также должна предоставлять круглосуточные услуги. Компании эвакуации в Москве выполняют заказы любой сложности. Владелец транспортного средства может не переживать за его целостность, ведь компании гарантируют:





КАСКО,



ОСАГО;



«Ответственность грузоперевозчика».







Как снизить цену эвакуации?





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