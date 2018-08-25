Спасение мотоцикла на дороге: особенности и заказ услуги
25.08.2018 21:40 / Общество / Прочли: 484 человек
Счастливые обладатели «железного друга» всегда находят причину отправиться в поездку по дорогам города.
Путешествия на мотоцикле приносят удовольствие и сделают любую поездку, даже в простой супермаркет за продуктами для дома, в настоящее приключение с ветерком. Но проезжая часть – место с правилами и опасностями, которые поджидают в самый непредвиденный момент.
Непредвиденная ситуация может выбить из колеи. Нужно всегда быть на чеку, особенно, когда вы едете на мотороллере. ДТП, нехватка бензина и другие происшествия требуют трезвого ума и готовности. В таких случаях следует сразу найти номер телефона службы эвакуации транспорта и обратиться за быстрой помощью.
Несмотря на то, что, казалось, мотоцикл эвакуировать легче, чем легковой автомобиль, к выбору компании нужно отнестись с умом. Закажите мотоэвакуатор в Москве. Цена эвакуации – от 1500 рублей, а время подачи – от 15 минут.
Как вызвать мотоэвакуатор?
Теперь вызвать эвакуатор на Дмитровское шоссе намного проще. После происшествия первым делом включите мобильный интернет или найдите предварительно записанный номер телефона службы эвакуации. Заказать эвакуатор в Одинцово или другой город московской области можно двумя способами:
- Через форму на сайте;
- С помощью звонка оператору.
После заполнения формы заказа система покажет примерную стоимость, время ожидания и ближайший доступный эвакуатор.
Сообщите детали заказа оператору по телефону или в форме заказа. В указанное время приедет эвакуатор и заберет транспортное средство. Клиенту выпишут все необходимые чеки и квитанции.
Преимущества
Непредвиденные ситуации на дороге происходят в любое время дня и ночи, поэтому служба эвакуации также должна предоставлять круглосуточные услуги. Компании эвакуации в Москве выполняют заказы любой сложности. Владелец транспортного средства может не переживать за его целостность, ведь компании гарантируют:
- КАСКО,
- ОСАГО;
- «Ответственность грузоперевозчика».
Как снизить цену эвакуации?
Для привлечения клиентов различные компании предлагают акции и скидки на услуги. Например, игра на сайте в интернете позволит сэкономить. Остановите кликом скидку в игровом поле, сохраните или распечатайте купон, а при заказе эвакуатора сообщите оператору номер промокода. Так вы получите скидку.
Также на различных сайтах действуют скидки пенсионерам, инвалидам и на ночные заказы в 5%.
Галерея работ
Если вы до сих пор не уверены, стоит ли доверить транспортное средство компании, тогда загляните в галерею работ. На фото запечатлена успешно выполненная работа. Также на сайтах есть отзывы клиентов.
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Источник: LadyVenus.ru
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