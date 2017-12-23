В ДТП в Адыгее участвовали приблизительно 20 автомобилей
23.12.2017 10:48 / Происшествия / Прочли: 285 человек
Представители регионального УМВД проинформировали общественность о том, что в Адыгее в ДТП попало приблизительно 20 автомобилей. Обратим внимание, что "погибших в ДТП нет".
Приблизительно 20 автомобилей попали в аварию, которая произошла на трассе рядом с границей Краснодарского края и Республики Адыгея.
Информация о количестве пострадавших уточняется, информирует общественность пресс-служба регионального УМВД.
Текст сообщения пресс-службы носит следующий характер: - "по данным дежурной части управления ГИБДД МВД по Республике Адыгея, 22 декабря около 17:00 мск, на участке автодороги "Майкоп - Белореченск" произошло столкновение около 20 автомобилей. Погибших в ДТП нет, но есть пострадавшие".
Что касается причины ДТП – это густой туман. Не исключение и тот момент, что водитель транспортного средства не соблюдал безопасную скорость движения.
Сотрудниками ГИБДД было принято решение организовать объезд места ДТП.
Текст: Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
В Кабуле за день прогремело два взрыва
28.12.2017 23:14 / ПроисшествияЗа день в Кабуле гремело дважды....
ЧП в порту Мурманска: разлилась нефть
28.12.2017 22:42 / ПроисшествияПриблизительно 3-4 кубометров нефтепродуктов разлились в результате бункеровки судна «FRIO Vladivostok» танкер...
Флот: рейдовый буксир Тихоокеанского флота смог освободить гражданское судно из ледового плена
28.12.2017 22:25 / В миреЭта операция заняла приблизительно четыре часа. ...
В Сирии и на Донбассе благодарят бойцов ЧВК Вагнера за спасение жизней
28.12.2017 21:50 / ПроисшествияВ конце прошлой недели на центральной площади в Донецке состоялось торжественное вручение нагрудных знаков...
Космическая отрасль: запущенный в России ангольский спутник не выходит на связь
28.12.2017 10:58 / В миреПредставители космической отрасли проинформировали общественность о том, что запущенный накануне с Байконура п...
Вертолет Ми-8 вынужденно приземлился на Чукотке
28.12.2017 10:50 / ПроисшествияСК на транспорте занято проверкой после столь вынужденной посадки вертолета....
ЧП на границе России и Финляндии: прорвался микроавтобус без прохождения контроля
27.12.2017 20:08 / ПроисшествияОчень необычное ЧП произошло на границе Финляндии и России. Так, из Финляндии через границу с РФ прорвался мік...
Самолет Лос-Анджелес-Токио японського авиаперевозчика вернулся по причине того, что обнаружили на борту лишнего пассажира
27.12.2017 19:36 / ПроисшествияСамолет японского авиаперевозчика ANA, выполнял рейс Лос-Анджелес – Токио, однако, во время полета оказался об...
Во Франции принято решение ввести оранжевый уровень тревоги по причине ветра
27.12.2017 15:22 / ОбществоВо Франции непогода – сильный ветер. ...
Президент Киргизии старается обеспечить полноценную коллективную безопасность странам СНГ
27.12.2017 14:52 / В миреПрезидент Киргизии проинформировал общественность о серьезной активизации вербовщиков ИГ в Центральной Азии.&n...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар