В ДТП в Адыгее участвовали приблизительно 20 автомобилей

Приблизительно 20 автомобилей попали в аварию, которая произошла на трассе рядом с границей Краснодарского края и Республики Адыгея.







Информация о количестве пострадавших уточняется, информирует общественность пресс-служба регионального УМВД.





Текст сообщения пресс-службы носит следующий характер: - "по данным дежурной части управления ГИБДД МВД по Республике Адыгея, 22 декабря около 17:00 мск, на участке автодороги "Майкоп - Белореченск" произошло столкновение около 20 автомобилей. Погибших в ДТП нет, но есть пострадавшие".





Что касается причины ДТП – это густой туман. Не исключение и тот момент, что водитель транспортного средства не соблюдал безопасную скорость движения.





Сотрудниками ГИБДД было принято решение организовать объезд места ДТП.

Текст: Т. Сокот



