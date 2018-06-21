На открытии биржевых торгов доллар подешевел на 14 копеек

Что касается курса евро, он ушел вниз, опустившись на 28 копеек, достигнув таким образом отметки в 73,74 рубля.



В общем, торги началась ростом индекса Мосбиржи. Они прибавили, если сравнивать с уровнем закрытия торгов днем ранее 0,9%, достигнув отметки в 2240,57 пункта.

Что касается индекса РТС, он тоже изменился - вырос на 0,8%, добравшись до уровня 1105,43 пункта.

Текст: Т. Сокот



