В Японии было ошибочное оповещение о приближающемся мощном землетрясении

На днях в Японии ошибочно сработала система экстренного оповещения о приближающемся мощном землетрясении. Обратим внимание на то, что система обычно реагирует в том случае, если в ближайшие минуты случится землетрясение, магнитуда которого выше 7.







Однако, в этом случае магнитуда была всего 3,9, поэтому скорее всего это был обычный сбой в системе предугадывания землетрясений и общенационального оповещения. Напомним, что эту систему ввели в эксплуатацию после трагедии 11 марта 2011 года. Тогда северо-восточное побережье Японии трясли подземные толчки, магнитуда которых составила 9,0.





Обратим внимание, что в ходе оповещения мобильные устройства всех жителей Японии издают достаточно резкий неприятный звук. Его слышно даже в том случае, если телефон находится в беззвучном режиме.





Также громкоговорители, которые расположенны на улицах японских городов, оповещают общественность о землетрясении, призывая таким образом общественность укрыться.

Текст: Т. Сокот



