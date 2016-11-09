СК занято проверкой по факту жесткой посадки Як-52 в Самаре

Следователи занялись проверкой по факту жесткой посадки Як-52 в Самаре. Это сообщение пресс-службы Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ.







Сегодня приблизительно в 12:00 мск в Куйбышевском районе совершил жесткую вынужденную посадку ЯК-52. Он сел на воду в акватории реки Татьянка. Воздушное судно принимало участие в воздушной части Парада памяти, который проходил в центре города.





В пресс-службе заявили, что "следователи выехали на место авиационного происшествия, в результате которого затонул самолет. В ходе начатой проверки будет проверено техническое состояние самолета и качество топлива, а также будут оценены действия пилота".





В свою очередь дежурившим рядом с местом инцидента сотрудникам Госинспекции по маломерным судам удалось спасли двух пилотов. Самолет в результате случившегося утонул. Согласно обнародованным данным ГУ МЧС по региону, пилоты не пострадали. Они лишь промокли и замерзли.





В правоохранительных структурах региона прокомментировали ситуацию. Здесь сообщили, что у самолета могли возникнуть неполадки с двигателем.





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Т. Сокот



