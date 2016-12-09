На юге РФ разыгралась непогода, лишившая без электричества 200 тысяч человек

В зону отключения в общей сложности попали жители 277 населенных пунктов из 33 муниципальных образований. Над устранением последствий непогоды – сильного ветра с мокрым снегом – работают 166 бригад энергетиков.



Всего света нет у более чем 200 тысяч потребителей, причем 180 тысяч из них – в Ростовской области. Как пояснили в ГУ МЧС по региону, отключения электроэнергии начались из-за сильного порывистого ветра. В восстановлении электроснабжения берут участие более 600 сотрудников и 156 единиц техники.

Порывы ветра достигают 30 метров в секунду, также наблюдается гололед, обильный дождь и мокрый снег. Кроме жилых домов, света нет в 200 социально значимых объектах Ростовской области.

Энергетики стараются оперативно устраняют нарушения электроснабжения, - заверяют в филиале "МРСК Юга" - "Ростовэнерго". Для потребителей открыт круглосуточный телефон горячей линии с номером 8-800-100-70-60.