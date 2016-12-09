На юге РФ разыгралась непогода, лишившая без электричества 200 тысяч человек
Как сообщили в Южном региональном центре МЧС РФ, по данным на 8.00 мск на юге страны отключения электроэнергии есть в четырех субъектах: Адыгея, Калмыкия, Краснодарский край и Ростовская область.
В зону
отключения в общей сложности попали жители 277 населенных пунктов из 33
муниципальных образований. Над устранением последствий непогоды – сильного ветра
с мокрым снегом – работают 166 бригад энергетиков.
Всего света нет у более чем 200 тысяч потребителей,
причем 180 тысяч из них – в Ростовской области. Как пояснили в ГУ МЧС по
региону, отключения электроэнергии начались из-за сильного порывистого ветра. В
восстановлении электроснабжения берут участие более 600 сотрудников и 156
единиц техники.
Порывы ветра достигают 30 метров в секунду, также
наблюдается гололед, обильный дождь и мокрый снег. Кроме жилых домов, света нет
в 200 социально значимых объектах Ростовской области.
Энергетики стараются оперативно устраняют нарушения
электроснабжения, - заверяют в филиале "МРСК Юга" -
"Ростовэнерго". Для потребителей открыт круглосуточный телефон
горячей линии с номером 8-800-100-70-60.
Текст: Е. Скобелева