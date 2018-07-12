Испания попытается помочь Тунису в борьбе с терроризмом
На протяжении уже долгого времени обстановка в Тунисе продолжает оставаться напряженной. Не так давно страна была внесена в черный список FATF, как государство, финансирующее террористов по всему миру.
Угроза вполне реальна
не только для остальных стран. Проявления радикализма внутри самого Туниса создает
опасность местным жителям и туристам, а
также отпугивает инвесторов и подрывают экономику.
Из
опасения дальнейшего «экспорта» террористов из Туниса по всему миру на минувшем
саммите НАТО было решено направить в страну специальную миссию во главе с
Испанией по противодействию радикальным исламским группировкам. По словам
Генсека НАТО Йенса Столтенберга, миссия призвана «предотвратить новое появление
ИГИЛ* и других террористических групп».
Страны
Альянса уже наметили план действий, согласно которому будет проведена
переподготовка тунисских солдат, а также оказана помощь в таких областях, как защита информационных данных и работа с деактивацией взрывных устройств.
Примечательно, что полгода назад, когда в
Тунисе из-за повышения налогов и цен, а также растущей безработицы начались
народные волнения и пошла активизация террористов на границах, НАТО уже
предлагало североафриканскому государству свою помощь. Предложенные Альянсом 3
млн евро должны были помочь в обеспечении безопасности и борьбе с терроризмом.
Но правительство отказалось от сотрудничества, что, по мнению многих политологов, было
крайне нерациональным решением, учитывая, насколько острой была обстановка и
насколько усугубилась ситуация на сегодняшний день.
Так, 8 июля на границе Туниса и Алжира произошел теракт, в результате
которого шестеро сотрудников нацгвардии
погибли, несколько гражданских лиц получили ранения. Данный инцидент наглядно
продемонстрировал неспособность действующей власти контролировать ситуацию в
стране.
Одновременно с этим, неоправданным
нападкам подвергаются те, кто не имеет к терроризму никакого отношения. Так
произошло с грузовым судном Ural, задержанным в порту Сфакс в конце
февраля. Тунис стал вынужденным пунктом остановки на пути следования корабля из
Новороссийска в Камерун. После захода в порт для ремонта, судно было арестовано,
а его экипаж задержан по обвинению в содействии терроризму.
Финансовые аналитики и эксперты опасаются, что подобными действиями руководство Туниса может нанести ещё больший урон экономике страны, отпугнув международных партнёров и усугубив и без того напряженную социальную обстановку.