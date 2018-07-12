Испания попытается помочь Тунису в борьбе с терроризмом

Угроза вполне реальна не только для остальных стран. Проявления радикализма внутри самого Туниса создает опасность местным жителям и туристам, а также отпугивает инвесторов и подрывают экономику.

Из опасения дальнейшего «экспорта» террористов из Туниса по всему миру на минувшем саммите НАТО было решено направить в страну специальную миссию во главе с Испанией по противодействию радикальным исламским группировкам. По словам Генсека НАТО Йенса Столтенберга, миссия призвана «предотвратить новое появление ИГИЛ* и других террористических групп».

Страны Альянса уже наметили план действий, согласно которому будет проведена переподготовка тунисских солдат, а также оказана помощь в таких областях, как защита информационных данных и работа с деактивацией взрывных устройств.

Примечательно, что полгода назад, когда в Тунисе из-за повышения налогов и цен, а также растущей безработицы начались народные волнения и пошла активизация террористов на границах, НАТО уже предлагало североафриканскому государству свою помощь. Предложенные Альянсом 3 млн евро должны были помочь в обеспечении безопасности и борьбе с терроризмом. Но правительство отказалось от сотрудничества, что, по мнению многих политологов, было крайне нерациональным решением, учитывая, насколько острой была обстановка и насколько усугубилась ситуация на сегодняшний день.

Так, 8 июля на границе Туниса и Алжира произошел теракт, в результате которого шестеро сотрудников нацгвардии погибли, несколько гражданских лиц получили ранения. Данный инцидент наглядно продемонстрировал неспособность действующей власти контролировать ситуацию в стране.

Одновременно с этим, неоправданным нападкам подвергаются те, кто не имеет к терроризму никакого отношения. Так произошло с грузовым судном Ural, задержанным в порту Сфакс в конце февраля. Тунис стал вынужденным пунктом остановки на пути следования корабля из Новороссийска в Камерун. После захода в порт для ремонта, судно было арестовано, а его экипаж задержан по обвинению в содействии терроризму.

Финансовые аналитики и эксперты опасаются, что подобными действиями руководство Туниса может нанести ещё больший урон экономике страны, отпугнув международных партнёров и усугубив и без того напряженную социальную обстановку.