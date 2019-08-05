Huawei занята разработкой своей операционноц системы из-за санкций США

Название новой OS Hongmeng. Кстати, для европейцев была придумана более интернациональное и короткое название — Ark OS. Говорят, что Ark OS — это не чья-то фантазия, а ранее зарегистрированная торговая марка в Европейском бюро по интеллектуальной собственности.







Так, в планах китайской компании получить права на четыре следующих названия — Huawei Ark OS, Huawei Ark, Ark и Ark OS.





Текст: Т. Сокот