Фурора в Сети наделала новая шляпка королевы Великобритании

В Британии бурно обсуждают наряд королевы Елизаветы II, который венценосная особа выбрала для такого важного мероприятия, как представление программы правительства. А точнее не сам наряд, а один его элемент. В котором подданные увидели прозрачный намек.

Ее величество появилась в среду, 21 июня, в зале заседаний Вестминстерского дворца в костюме васильково-синего цвета, дополнив его шляпкой, украшенной цветами с желтыми серединками. И вот эти желтые точки на синем фоне вызвали у британцев ассоциацию с флагом Европейского Союза – венком из золотых звезд на синем поле. Аксессуар истинной леди подданные Элизаветы II посчитали не иначе как политическим заявлением королевы, демонстрацией ею собственной позиции в вопросе «Брексит» (выхода Великобритании из состава ЕС, переговорный процесс по которому уже запущен).



Напомним, во исполнения воли большинства, выраженной в итогах референдума 2016 года (51,9% британцев проголосовали за выход их страны из международной политической организации, соответственно, 48,1% этого не желали), действующий британский премьер-министр Тереза Мэй запустила процесс выхода Британии из состава Евросоюза. Так что в ближайшем будущем британцы попрощаются с «небесно-звездным» флагом.

Текст: Е. Скобелева