Фурора в Сети наделала новая шляпка королевы Великобритании
Головной убор, который монаршая особа надела на заседание правительства, пользователи Интернета расценили как настоящий политический манифест.
В Британии бурно обсуждают наряд королевы Елизаветы II, который венценосная особа выбрала для такого важного мероприятия, как представление программы правительства. А точнее не сам наряд, а один его элемент. В котором подданные увидели прозрачный намек.
Ее величество появилась в среду, 21 июня, в зале заседаний
Вестминстерского дворца в костюме васильково-синего цвета, дополнив его шляпкой, украшенной цветами с желтыми серединками.
И вот эти желтые точки на синем фоне вызвали у британцев ассоциацию с флагом
Европейского Союза – венком из золотых звезд на синем поле. Аксессуар истинной
леди подданные Элизаветы II посчитали не иначе как политическим заявлением
королевы, демонстрацией ею собственной позиции в вопросе «Брексит» (выхода
Великобритании из состава ЕС, переговорный процесс по которому уже запущен).
Напомним, во исполнения воли большинства, выраженной в итогах референдума 2016 года (51,9% британцев проголосовали за выход их страны из международной политической организации, соответственно, 48,1% этого не желали), действующий британский премьер-министр Тереза Мэй запустила процесс выхода Британии из состава Евросоюза. Так что в ближайшем будущем британцы попрощаются с «небесно-звездным» флагом.
Текст: Е. Скобелева