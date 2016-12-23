Тюль для кухни – завершающий штрих интерьера

Одним из самых заметных элементов декорирования помещения является тюль, с его помощью легко эффектно преобразить интерьер. Для оформления оконных проёмов предлагаются разнообразные и красивые ткани. Ажурное кружево, знакомое с давних времён, струящаяся вуаль, мерцающая органза, шифон, маркизет, газ – любой из этих материалов сможет украсить пространство любимой кухни, зрительно расширить его или приподнять потолки, и даже замаскировать недостатки. Использование тюля предусматривает не только оформление окон, но и защищает от ярких солнечных лучей. Подчеркнуть стиль кухонного пространства помогут правильно выбранные прозрачные занавески. Чтобы правильно подобрать и пошить шторы или тюль, можно обратиться в специализированные мастерские, такие как http://www.vostorgspb.ru/ , где дизайнер поможет подобрать правильное решение, а швеи реализуют самые смелые дизайнерские фантазии.

Тюль для кухни современного дизайна

Однотонная органза и вуаль прекрасно дополнят современный интерьер, придадут лёгкость, воздушность, романтичность. Размещенные от потолка до пола, они визуально увеличат высоту потолка. Разноцветный принт на тканях создаст яркий акцент в кухне с однотонным оформлением. Великолепно смотрится тёмный тюль в белой или очень светлой кухне, шоколадные, серые или даже чёрные оттенки привлекают внимание к большим окнам. Интересным решением будет применение люверсов, как элемента крепления занавесей к карнизам. Стальные или пластиковые кольца позволяют ткани легко скользить по направляющим, создают строгие равномерные складки. Таким образом, задрапированное окно придаёт органичный и прогрессивный вид современно стилизованной кухне.

Что выбрать для классического стиля?

Классический стиль помещения подчеркнёт кружевной тюль белого, кремового или любого другого цвета. Придают уют и притягательность кухонному пространству ткани с вышивкой, аппликацией. Можно использовать подхваты и кисти для драпировки, причём задрапировать занавески можно несколькими способами. Коротенькие занавески позволят любоваться видом из окна. Использование ламбрекена в сочетании с прозрачным тюлем придаст помещению некоторую драматичность и вычурность.

Интересно смотрятся драпировки на окнах из тюля разных цветов. Играя на их сочетании, легко менять и создавать оригинальные и неповторимые образы. Использование тюля – самый простой и эффектный способ завершить создаваемый образ кухонного пространства. Оформить окно можно самим, проявив фантазию, купить готовые шторы или обратиться к дизайнерам.