Перчатки - средства защиты наших рук

Меры безопасности постоянно совершенствуются для строительных и промышленных рабочих. Одним из наиболее важных элементов защитной одежды в технике безопасности для этих работников являются рабочие перчатки для рабочего места.





Взгляните на некоторые из многих типов перчаток, доступных для различных отраслей:





Одноразовые перчатки - доступны во многих размерах и толщинах. Они, как правило, используются в сфере общественного питания и медицинской промышленности. Приобрести такие перчатки оптом с доставкой можно на Profmedtex . Полиэтиленовые и виниловые перчатки обычно применяются в пищевой промышленности, комфортные и дышащие. Латексные перчатки обычно находятся в медицинской отрасли, обеспечивая защиту от химической обработки и обработки кислот и других вредных веществ. Одноразовые перчатки также используются в отраслях, где требуется обработка металлов, лакокрасочное производство, нефтехимия и нефтепереработка, обработка грубых отливок и стальных стержней, использование электроники, сборка лампочек и контроль качества.





«Heavy Utility Gloves» - с синтетическим кожезаменителем на поверхности ладоней и уплотненными пальцами и кончиками пальцев, эти перчатки прочны и удобны. Они также могут использоваться в различных отраслях промышленности, включая легкое разрушение, озеленение и обработку материалов. «Heavy Utility Gloves» также отлично подходят для любой работы, требующей тяжелой работы машины.





Холодостойкие и водонепроницаемые перчатки - эти перчатки бывают разных размеров и стилей для удовлетворения различных потребностей. Они держат руки в сухости и тепле. Перчатки морозостойкие идеально подходят для импортных и экспортных отраслей рыболовства, а также для работы в зимнем курорте и в аэропортах. В качестве дополнительного бонуса они являются одними из лучших перчаток для лыж и катания на сноуборде.





Кожаные сварочные перчатки используются при сварке и нагревании либо при любом другом применении, требующем защиты от тепла, пламени или искр. Первым шагом в выборе правильной сварочной перчатки является изучение различных типов тепла: лучистое тепло генерируется солнцем или источником огня; окружающая теплота - окружающая атмосферная температура; теплопроводность - это прямой контакт с горячей поверхностью.





Следующим шагом будет рассмотрение массы обрабатываемых материалов, температуры контакта и времени воздействия тепла. Важно выбрать сварочную перчатку, которая соответствует потребностям всех рассматриваемых критериев.