Как заработать на Binomo

Главной задачей остается правильное применение навыков в области технического и фундаментального анализа для определения рыночной ситуации. Лучшая стратегия для новичков на Биномо – выбирать наиболее простые в использовании рыночные тактики и использовать весь перечень доступных аналитических инструментов для получения наилучших результатов.

Торговать без ухода «в минус» не получается почти ни у кого. Абсолютное большинство трейдеров работают с не самым лучшим отношением положительных сделок к отрицательным. При этом есть немало успешных трейдеров. Приоритетным аспектом технического анализа является выявление наиболее прибыльных сделок и определение тех, что могут принести максимальный доход. Ложные сигналы и ошибочно открытые сделки – лишь часть рутины настоящего трейдера.

Существует немало эффективных и простых в применении методов трейдинга. Рассмотрим несколько прибыльных стратегий на платформе Биномо.

Индикаторы и основные стратегии

Под словом стратегия в трейдинге понимают два совершенно разных направления деятельности: общие приемы управления капиталом и торговли и специализированные схемы выявления торговых сигналов при помощи индикаторов и других инструментов технического анализа.

К последним следует отнести несколько критически важных для любого трейдера систем анализа, которые основаны на проверенных десятилетиями индикаторах.

Аллигатор – несколько скользящих кривых, работающих одновременно. Индикатор позволяет выявить моменты затишья на рынке и потенциальные точки разворота тренда.

RSI также считается одним из базовых индикаторов, позволяющих определить моменты, когда тренд будет менять направление.

Полосы Боллинджера. Один из самых широко применяемых индикаторов, помогающий определить текущее отклонение рынка от «нормальных» значений.

На основе этих индикаторов выстроено несколько конкретных систем торговли. Рабочие стратегии на Биномо обычно сводятся к использованию разнообразных технических индикаторов. Разберем несколько из них.

Стратегия Аллигатор. Основана на использовании одноименного индикатора, который состоит из трех частей – челюсти (SMA с периодом 13), зубы (SMA с периодом 8 и сдвигом 5) и губы (SMA с периодом 5 и сдвигом 3). Когда эти кривые сходятся, считается, что на рынке происходит стагнация. Затяжной период спокойствия почти всегда приводит к резким скачкам волатильности. Пересечение кривых часто свидетельствует о развороте тренда. Расширение кривых говорит о том, что рынок сильно отклоняется от привычного курса и скоро может начаться обратная тенденция.

3 свечи. Этот торговый прием хорошо известен всем, кто знаком хотя бы с азами технического анализа. Прием применяется на свечном графике. Кратковременные изменения тренда (ценовая коррекция и спонтанная волатильность) можно увидеть во время формирования паттерны из 3 свечей. Фигура выглядит как впадина или вершина в зависимости от характера рыночной ситуации. На рисунке хорошо видны примеры.

Скальпинг при помощи Полос Боллинджера. Относительно простая в использовании стратегия. Она основана на использовании индикатора для выявления сильных рыночных девиаций. Если цена слишком сильно отклоняется от нормальной, то свеча может «пробить» одну из границ ценового коридора, определенного индикатором. Рынок всегда стремиться найти состояние «покоя», а потому слишком сильное отклонение почти всегда также резко корректируется. При пробитии одной из линий рекомендуется открывать сделку в противолоположном направлении. Если пробит верхний уровень, то нужно покупать опцион PUT, и наоборот.

Краткосрочные сделки

Почти все стратегии для торговли внутри дня (daytrading) заключаются в правильном применении набора технических индикаторов. Правильным подоходом будет использовать специальные комбинации индикаторов для определения наиболее ценных сигналов. Вот примеры таких «наборов» инструментов:

SMA и RSI. Скользящая кривая позволяет определить линии сопротивления или поддержки, а RSI выявить периоды перекупленности или перепроданности. Таким образом можно найти хороший момент для входа в сделку.

Полосы Боллинджера и MACD. Еще одна неплохая «двойка». Здесь мы будем искать отклонения тренда, которые вероятнее всего вызовут коррекционное движение. Сигналы по AMCD (пересечение центральной линии кривыми) проверяются на графике при помощи коридора Боллинджера. Если оба индикатора сработали, то сигнал можно считать очень хорошим.

Стратегии для торговли в выходные

Нужно отметить, что рынки «успокаиваются» на выходных. Это периоды, когда большинство крупных компаний не работают, а политики откладывают важные дела до понедельника. Для некоторых трейдеров (особенно, новичков) такой период является наиболее благоприятным для торговой деятельности.

Когда цена почти не меняется, можно торговать по тренду и открывать только надежные сделки, но с небольшим «ходом» цены. Подобный расклад редко устраивает тех, кто торгует на рынке форекс, ведь им нужно стараться выжать из каждой сделки максимум прибыли, но любителям современных способов онлайн-трейдинга намного проще, ведь для получения прибыли достаточно угадывать направление цены.

Стратегия торговли в выходные на Биномо предельно проста: выбираем наиболее спокойные активы (можно определить при помощи Аллигатора), а потом стараемся открывать сделки только по направлению тренда по сигналам от любой выбранной вами системы.

Стратегии для новичков: какую выбрать?

Начинающим трейдерам просто необходимо правильно выбирать стратегию. Система торговли должна быть максимально простой и понятной. Сигналы должны легко читаться, а также проверяться при помощи вспомогательных индикаторов.

К примеру, использование техники «з свечи» потребует от трейдера не только внимания, но и опыта. Часть ложных сигналов можно отсечь при помощи осцилляторов (RSI), а сильнейшие сигналы можно использовать в работе. Проблема в том, что новички не всегда могут быстро разобраться с тем, когда стоит торговать по системе «3 свечи» на Биномо, а когда этого делать не стоит.

Использование простых информативных индикаторов – лучшее решение. Начинать лучше всего с использования Аллигатора, скользящих кривых, RSI и MACD. Они относительно просты в освоении и при этом не перегружают экран визуальной информацией. Затем можно подключать индикаторы, генерирующие много визуального шума. К ним относятся Облака Ишимоку, Полосы Боллинджера и Parabolic SAR.

Не совершайте простых ошибок

Почти все новички совершают ошибки во время торговли. Среди наиболее очевидных проблем можно выделить следующие:

Торговля по сигналам «вслепую». Даже самые эффективные торговые стратегии на Биномо требуют подтверждения. Все сигналы нужно проверять при помощи дополнительного анализа.

Неправильное управление депозитом. Рисковать большой суммой за раз не рекомендуется ни в коем случае. Соблюдение базовых правил трейдинга (не рисковать суммой больше 2-3% депозита) и умеренность – наилучшие качества хорошего трейдера.

Использование слишком большого количества индикаторов. Перегружать монитор графической информацией нельзя. Информационный шум только мешает быстро принимать взвешенные решения. Доверьтесь отработанной стратегии и не отходите от нее.

Если вы будете избегать таких простых ошибок, то сможете значительно улучшить показатели торговли на платформе Биномо!