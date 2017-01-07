Хиллари Клинтон поборется за пост мэра Нью-Йорка
Бывший кандидат в президенты США 69-летняя Хиллари Клинтон, возможно, примет участие в выборах мэра крупнейшего города – Нью-Йорка. Они назначены на 7 ноября 2017 года.
Как рассказал источник в Демократической партии, Клинтон
заинтересована бросить вызов действующему мэру Биллу де Блазио. Ранее он поддерживал
тесные связи с супругами Клинтон, но отказался поддержать выдвижение Хиллари на
пост президента страны.
Однако препятствовать участию Клинтон в выборах градоначальника
может то, что бывший госсекретарь проживает за его пределами – в городке
Чаппакуа. А законодательство требует, чтобы кандидат проживал в одном из пяти
округов Большого яблока.
Напомним, демократ Хиллари Клинтон проиграла в ноябре выборы президента США республиканцу Дональду Трампу. При этом в штате Нью-Йорк она набрала победное количество голосов.
Текст: Е. Скобелева