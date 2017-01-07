Хиллари Клинтон поборется за пост мэра Нью-Йорка

Как рассказал источник в Демократической партии, Клинтон заинтересована бросить вызов действующему мэру Биллу де Блазио. Ранее он поддерживал тесные связи с супругами Клинтон, но отказался поддержать выдвижение Хиллари на пост президента страны.



Однако препятствовать участию Клинтон в выборах градоначальника может то, что бывший госсекретарь проживает за его пределами – в городке Чаппакуа. А законодательство требует, чтобы кандидат проживал в одном из пяти округов Большого яблока.

Напомним, демократ Хиллари Клинтон проиграла в ноябре выборы президента США республиканцу Дональду Трампу. При этом в штате Нью-Йорк она набрала победное количество голосов.

Текст: Е. Скобелева