Boeing 787 благополучно приземлился Манчестере: отказал двигатель
11.06.2017 11:10 / Происшествия / Прочли: 191 человек
В ходе посадки пострадавщие отсутствуют.
Речь идет о самолете Boeing 787 Dreamliner, который выполнял пассажирский рейс из Орландо (штат Флорида) в Манчестер. Он совершил аварийную посадку в аэропорту британского города, так как у него отказал один из двух двигателей. В ходе посадки пострадавшие отсутствуют.
Один из двигателей самолета британской авиакомпании Thomson Airways вышел из строя. Это произошло в тот момент, когда воздушное судно подлетало к Манчестеру. Пилот запросил право, чтобы экстренно приземлиться. Ему удалось удачно посадить самолет с опережением расписания на 15 минут.
Происшествие прокомментировал представитель Thomson Airways. Он извинился пассажирам, что предоставил неудобства, высказавшись следующим образом: - "В связи с мелкой технической неисправностью самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Манчестера".
Об инциденте начали говорить после того, как один из пассажиров написал в Twitter, что на борту объявили о выходе из строя двигателя самолета. Дальше сказали, что пилот намерен совершить аварийную посадку.
Несколько слов о Boeing 787 Dreamliner. Это семейство дальнемагистральных широкофюзеляжных пассажирских реактивных самолетов. Напомним, что первый полет этой модели самолета состоялся 15 декабря 2009 г. Дальше, начиная с 2011 года, когда Boeing 787 поступил в пассажирскую эксплуатацию, с этими типами самолетов произошло сразу несколько десятков инцидентов. Речь идет об отказах двигателей, утечки топлива, задымления и др). Обратим ваше внимание, что ни один из подобных случаев, не повлек за собой человеческие жертвы. Boeing 787 перевозят обычно одновременно до 300 пассажиров.
Текст: Т. Сокот
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Источник: LadyVenus.ru
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