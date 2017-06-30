Битва за Мосул: руины большой мечети Аль-Нури

Напомним, что на прошлой неделе боевики взорвали мечеть и еще одну достопримечательность – пизанский минарет.



Премьер-министр Хайдер Аль-Абади заявил пересдача сайте с пометкой "конец поддельные государственные Даеш".

"Мы не отступимся, наших доблестных сил принести победу", - добавил он. "Мы будем продолжать бороться с Игил, пока каждый последний один из них убит или привлечен к ответственности."

Мечеть имеет огромное символическое значение для обеих сторон, потому что Абу Бакр Аль-Багдади сделал свое единственное публичное появление як лидер, провозгласив в этой мечети создание "халифата" ровно три года тому назад. Также Абу Бакр Аль-Багдади провозглашал пятничные проповеди в большой мечети Аль-Нури.

Боевики отступают в Ираке и соседней Сирии. США поддержали курдских и арабских боевиков осаде города Ракка.

Исследовательская фирма IHS Маркит подсчитала, что джихадисты по-прежнему контролируют приблизительно 36,200 кв. км (13,980 кв. км) всей территории Ирака и Сирии. Упал резко среднемесячный доход. Он составлял $81 млн. (£62 млн) во втором квартале 2015, а во втором квартале текущего года эта цифра составила $16 млн (£12 млн).

Иракские проправительственные силы начали наступать, чтобы отвоевать Мосул. Была оказана воздушная и наземная поддержка правительством США. В январе текущего года удалось взять под полный контроль восточную часть города. В феврале началось нападение на западную часть города.

Сейчас мало воды и еды. Люди истощены и обезвожены, некоторые дети явно напуганы, в глазах женщин слезы. Много травмированных, активно работают снайперы, боевикам сложно удержать оборонительные позиции. Войска вошли в комплекс мечети. Иракские военные заявили, что боевики ИГ взорвали мечеть и минарет восемь дней назад, оставив только основание минарета и купол, поддерживаемый несколькими колоннами.





Несколько слов о великой мечети. Она названа в честь Нур ад-Дин Махмуд Занги – знаменитого мобилизатора и сильного по духу человека, который объединил мусульманские силы, чтобы вести джихад против христиан-крестоносцев. Строительство мечети началось в 1172 году, незадолго до его смерти.

В результате случившегося обвиняется коалиция, возглавляемая США. Самолеты активно бомбят территории. По словам экспертов в видеоролике, который распространяется в интернете, по-видимому, обвинения касаются только тех, кто был внутри структуры организации взрыва.





Текст:

Т. Сокот



