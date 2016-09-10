В результате падения автобуса с моста на востоке Индии погибли более 20 человек

В результате падения автобуса с моста в штате Орисса, восток Индии, по меньшей мере погиб 21 человек. В результате инцидента есть раненые - 30 человек.







Происшествие прокомментировали сотрудники полиции. Они сообщили, что водитель транспортного средства потерял управление. Это произошло в тот момент, когда он разговаривал по мобильному телефону.





Ранее о ДТП была следующая информация: возможная причина аварии - разрыв шины переднего колеса.





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Т. Сокот



