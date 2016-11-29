Прошлая ночь в Москве была самой холодной за всю осень

По данным синоптиков, впервые за всю осень, подходящую к концу, температура воздуха минувшей ночью опустилась ниже отметки термометра в минус десять градусов по Цельсию. Об этом во вторник, 29 ноября, уведомило москвичей Гидрометеобюро Москвы и Московской области.

Таким образом ночь с понедельника на вторник стала самой холодной за весь осенний сезон. До этого минимальные значения – 7,9 градуса со знаком минус – регистрировали 6 и 12 ноября. В Подмосковье в ночь на 29-е число было еще холоднее. Так, в городе Дмитрове температурные значения опустились до 13 градусов ниже нуля.

Базовая городская метеостанция, установленная на ВДНХ, показала снижение температурных значений до минус 10,8 градуса, а приборы для метеоизмерений, расположенные в северо-западной части столицы, в Тушино, – до минус 11, 6 градуса.

Следующая ночь со вторника на среду, предупреждают в метеобюро, грозит быть еще холоднее: по прогнозам, москвичам следует ожидать 14 градусов мороза, а жителям Подмосковья – 16 градусов с отметкой минус.

Текст: Е. Скобелева