Подземные толчки на востоке острова Южный продолжаются
14.11.2016 17:46 / Происшествия / Прочли: 116 человек
Подземные толчки на востоке острова Южный продолжаются до сих пор. Только за последние два часа национальная сейсмологическая служба зарегистрировала более 150 толчков. Их магнитуда от 3 до 6,2.
Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Новой Зеландии сегодня рекомендовало жителям восточных побережий разу обоих главных островов страны (Северного и Южного), чтобы они покинули свои жилища. В общем, им предложили перебраться вглубь островов поскольку существует угроза цунами.
Сейсмологи сообщили, что высота цунами для района Кентербери, северная часть восточного побережья острова Южный, а также архипелага Чатем, который находится приблизительно в 670 км на юго-восток от основной части Новой Зеландии, составить может приблизительно 5 метров. Что касается остального побережья острова Южный, здесь высота цунами может быть от 1 до 3 метров.
Власти столицы страны Веллингтона, что расположена на юге острова Северный, объявили понедельник выходным днем. Однако, свою работу продолжает аэропорт города. Одновременно представитель авиакомпании Air New Zealand предупредил общественность, что о возможна задержка рейсов в течение всего предстоящего дня. Сегодня в стране не работает железнодорожный транспорт.
Поступило сообщение о том, что из Крайстчерча, серьезных повреждений в этом городе пока не зарегистрировано.
Напомним, что сегодня после полуночи по местному времени приблизительно в 90 километрах на север от третьего крупнейшего города страны Крайстчерча случилось мощное землетрясение. Его магнитуда составила 7,8. Поэтому до сих пор остается чрезвычайно высока угроза цунами на востоке обеих главных островов. Речь идет о Северном и Южном островах, где находится Крайстчерч и столица страны Велингтон.
Напомним, что в феврале 2011 года в результате землетрясения, магнитуда которого составила 6,3, погибли 185 жителей Крайстчерча.
Текст:
Т. Сокот
Комментарии
Материалы сайта могут содержать информацию, не подлежащую просмотру лицам младше 18 лет
Последние новости
За дело «псковских самоубийц» взялся центральный аппарат Следкома
15.11.2016 18:10 / ПроисшествияРасследованием дела об псковских подростках, устроивших перестрелку с полицией, а затем покончивших с собой, з...
В Тверской области в огне погибли мать и ее пятеро детей
15.11.2016 15:56 / ПроисшествияПри пожаре погибли шесть человек, в том числе пять детей. Еще один потерпевший, мужчина, в шоковом ...
Кому нужно купить квартиру в Подмосковье.
15.11.2016 15:37 / ФинансыХотите жить в Москве, но не знаете, как переехать? Или Вас пугают цены? Но выход есть - это квартиры в Подмоск...
Правила полива орхидеи фаленопсис
15.11.2016 12:08 / ОбществоОрхидею по праву можно назвать одними из самых роскошных комнатных цветов. Очень часто среди орхидей можно вст...
Арестован админ «группы смерти» в соцсети «ВКонтакте»
15.11.2016 12:06 / ОбществоСледственный комитет Российской Федерации задержал создателя так называемого «паблика смерти» в социальной сет...
В Китае казнили мужчину, расстрелявшего чиновника из гвоздемета
15.11.2016 09:47 / В миреВ Подебесной был приведен в исполнение смертный приговор в отношении заключенного, убившего чиновника, который...
На притоке Амура спасены более 140 рыбаков на льдине
15.11.2016 09:45 / ПроисшествияНа притоке Амура в этот раз спасены более 140 рыбаков. Причина, согласно которой рыбаки оказались в ловушке, -...
Арестован министр экономики РФ Улюкаев
15.11.2016 09:30 / ЭкономикаГлава Министерства экономического развития Российской Федерации Алексей Улюкаев был сегодня задержан сотрудник...
В Москве сосулька, упавшая с крыши, травмировала ребенка
15.11.2016 09:15 / ПроисшествияСтоличный Следком проведет проверку по факту падения сосульки на ребенка. К ответственности будут привлечены л...
Путин с Трампом впервые переговорили по телефону
15.11.2016 09:03 / ПолитикаГлавы двух государств пообщались посредством телефонной связи в первый раз с момента избрания Дональда Трампа ...
Источник: LadyVenus.ru
Поиск по сайту
Поиск архива
Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Выборы Билайн Дети Оружие Катастрофа Молодеж Строительство Разбой Пенсия Урожай Автомобили Авария Гроза Кризис Экология ЖКХ Россия Политика Убийство Приставы Медики Милиция Героин Москва Питер Медведев Должник Театр Путин Улицы Познавательно Кризис Доллар Москва Безработица Евро Недвижимость Оскар