Подземные толчки на востоке острова Южный продолжаются

Министерство по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Новой Зеландии сегодня рекомендовало жителям восточных побережий разу обоих главных островов страны (Северного и Южного), чтобы они покинули свои жилища. В общем, им предложили перебраться вглубь островов поскольку существует угроза цунами.







Сейсмологи сообщили, что высота цунами для района Кентербери, северная часть восточного побережья острова Южный, а также архипелага Чатем, который находится приблизительно в 670 км на юго-восток от основной части Новой Зеландии, составить может приблизительно 5 метров. Что касается остального побережья острова Южный, здесь высота цунами может быть от 1 до 3 метров.





Власти столицы страны Веллингтона, что расположена на юге острова Северный, объявили понедельник выходным днем. Однако, свою работу продолжает аэропорт города. Одновременно представитель авиакомпании Air New Zealand предупредил общественность, что о возможна задержка рейсов в течение всего предстоящего дня. Сегодня в стране не работает железнодорожный транспорт.





Поступило сообщение о том, что из Крайстчерча, серьезных повреждений в этом городе пока не зарегистрировано.





Напомним, что сегодня после полуночи по местному времени приблизительно в 90 километрах на север от третьего крупнейшего города страны Крайстчерча случилось мощное землетрясение. Его магнитуда составила 7,8. Поэтому до сих пор остается чрезвычайно высока угроза цунами на востоке обеих главных островов. Речь идет о Северном и Южном островах, где находится Крайстчерч и столица страны Велингтон.





Напомним, что в феврале 2011 года в результате землетрясения, магнитуда которого составила 6,3, погибли 185 жителей Крайстчерча.





Текст:

Т. Сокот



