Пентагон о вывозе из Сирии военной техники

Что касается срока вывода войск США с сирийской территории, то он уже исчисляется неделями. Это сообщение принадлежит главе Центрального командования.



США планируют приступить к выводу более двух тысяч своих военнослужащих из Сирии на днях. Эта информация имеет подтверждение, а именно, об этом говорил глава Центрального командования Вооруженных сил США генерал Джозеф Вотел. Он заявил, что "Речь идет, вероятно, о неделях", добавив, что "все будет зависеть от оперативной обстановки" в Сирии.

Вот уже два дня, а именно, с 9 февраля курдские военизированные формирования, получая поддержку возглавляемой США международной антитеррористической коалиции наступают на последний бастион "Исламского государства" в провинции Дейр-эз-Зор. Вотел говорит, что "Мы не хотим держать на местах людей, которые нам не нужны и не задействованы в активной миссии". Он говорит, что "выводить солдат − проще, чем оборудование", причем в настоящий момент при поддержке дополнительно переброшенных в регион сил решается именно последняя задача.

Напомним, что два года тому назад, декабрь 2018 года, президент США Дональд Трамп объявил, насколько актуально вывести американских военнослужащих из Сирии. Он максимально объяснил это решение, сообщив о том, что победа над террористами уже одержана.

Дальше после заявления Трампа в отставку ушли как министр обороны США Джеймс Мэттис, так и спецпредставитель Соединенных Штатов по борьбе с ИГ Бретт Макгерк.

Да, еще напомним, что в январе текущего года госсекретарь США Майкл Помпео и представитель коалиции сделали заявление на предмет того, что американские военнослужащие покидают Сирию. Вашингтон не раскрывает детали плана вывода войск, ссылаясь на соображения безопасности.

Текст: Т. Сокот



