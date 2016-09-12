В результате ДТП с участием автобуса на Кубани погибли два человека





На месте ДТП выехала следственно-оперативная группа. Они выясняют. подробности случившегося.





В пресс-службе регионального ГУ МВД РФ сообщили, что жертвами ДТП оказались два человека. Трагедия произошла на трассе "Павловская-Махачкала", Тихорецкий район Краснодарского края.





В правоохранительных органах о происшествии сообщили следующее: - "Сообщение о ДТП поступило в ОМВД России по Тихорецкому району около 22:15 мск. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с микроавтобусом, остановившимся на перекрестке на запрещающий сигнал светофора. В результате аварии погиб 45-летний водитель легкового автомобиля и женщина пассажир, 1938 года рождения. В микроавтобусе пострадавших нет".





На место ДТП выехала следственно-оперативная группа. Она выясняет все подробности случившегося.





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Т. Сокот



